Millionenpleite des Tanksteller-Betreibers Stiglechner - 640 Jobs betroffen

"Seit einem Jahrhundert stehen Tankstellen im Zentrum unserer Tätigkeit. Mit dem Ziel, ein erfolgreiches Netzwerk an Tankstellen in ganz Österreich zu betreiben, sind wir der Aufrechterhaltung höchster Qualitätsstandards, der Kundenzufriedenheit und der kontinuierlichen Optimierung unserer Angebote verpflichtet. Unsere Tankstellen treten unter den Lizenzmarken „bp“, „Shell“ und „Eni“ sowie unter unseren eigenen Marke „IQ“ auf. Diese Vielfalt an Marken bieten eine breite Palette an Optionen, um den unterschiedlichen Präferenzen und Bedürfnissen des Marktes besser gerecht zu werden", heißt es auf der Firmen-Homepage."Rund 140 Tankstellen im gesamten Bundesgebiet. 60 % der Tankstellen in unserem Netz befinden sich in unserem Besitz und werden mit eigenem Tankstellenpersonal betrieben. 40 % der Stationen befinden sich im Besitz unserer selbständigen Tankstellenpartner und werden von Stiglechner mit hochwertigen Treibstoffen und Systemlösungen rund um die Tankstelle versorgt."

Die oberösterreichischen Diskontanksteller-Betreiber Stiglechner Tankstellen GmbH und Julius Stiglechner GmbH, der unter anderem die IQ-Tankstellen betreibt, ist insolvent. 640 Mitarbeiter sind von der Pleite betroffen. Zuerst haben die Oberösterreichischen Nachrichten darüber berichtet.