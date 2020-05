Millionen VW müssen zurück in die Werkstätten

Europas größter Autobauer VW sieht sich mit einem der größten Rückrufe in der Konzerngeschichte konfrontiert. Weltweit gibt es Qualitätsprobleme bei rund 2,6 Mio. Fahrzeugen. Es gehe zum einen um 800.000 Tiguan, die wegen Reparaturen am Licht zurück in die Werkstätten müssten, teilte VW am Donnerstag mit. In Österreich sind 17.502 Fahrzeuge betroffen.