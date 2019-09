Milliardengeschäft: Warum Bio längst aus der Nische gewachsen ist

So sind nur geschätzte drei Prozent der Lebensmittel, die in der Gastronomie aufgetischt werden, Bio. Auch in Kantinen und der öffentlichen Verpflegung kommt die Öko-Schiene eher in homöopathischen Mengen zum Einsatz – sehr zum Ärger von Bio-Austria-Obfrau Gertraud Grabmann. Sie fordert einen Bio-Anteil von 60 Prozent in den Einrichtungen des Bundes, etwa in den Mensen von Universitäten oder in Einrichtungen des Bundesheeres. Wegen klammer Kassen der Kantinen-Betreiber dürfte die Umsetzung allerdings auf sich warten lassen.

Zumindest in einem Punkt ist Österreich international gesehen führend: beim Anteil der Bio-Flächen.