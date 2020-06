Milliardenflucht aus der Schweiz

UBS und Credit Suisse würden ihren Kunden hingegen längst anbieten, unversteuertes Geld tiefer zu vergraben, etwa im boomenden Steuerparadies Singapur. "Der Fluchtpunkt Singapur ist für die Schweizer Großbanken sehr wichtig geworden, sie sind dort mit Tausenden von Mitarbeitern vertreten", so Merten. Reiche, die es dorthin zieht, müssten nicht einmal in den Flieger steigen, der Schweizer Bankberater erledige das sehr diskret. Devise: Weg aus der Schweiz, aber immer noch in Schweizer Hand.