Jeder Bayern-Euro ein Erfolg

Schon beim Kauf der Hypo 2007 sei man "dreist betrogen" worden; nun versuche Österreich die bayerischen "Kredite quasi im Wege der Selbstjustiz zu konfiszieren", sagt BayernLB-Chef Gerd Häusler zur Passauer Neuen Presse. Und es sei ihm "derzeit nicht bekannt", was mit dem von Österreich angestrebten " Generalvergleich" gemeint sein könnte, sagt Häusler. Das sitzt. Um das Klima zwischen Bayern und Österreich ist es wahrlich nicht zum Besten bestellt. Dennoch sollen laut Finanzministerium in Wien noch im März Verhandlungen mit München beginnen, bei denen am Ende ein Generalvergleich herauskommen soll.