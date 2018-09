Milliarden fürs Klima

Nur zwölf Jahre haben die österreichischen Energieversorger Zeit: 2030 müssen sie die gesamte heimische Stromerzeugung auf erneuerbare Quellen umgestellt haben – also alles aus Wasserkraft, Wind, Sonne und Biomasse, um das Klima zu schützen. Derzeit kommen 75 Prozent unseres Stromverbrauchs aus erneuerbaren Energien.

Um dieses von der Regierung vorgegebene 100 Prozent-Öko-Ziel zu erreichen, ist ein gewaltiges Ausbauprogramm von Kraftwerken und Stromnetzes nötig. Und das verursacht gewaltige Kosten. 50 Milliarden Euro müssen laut Schätzung der Branche in neue Solaranlagen, Windparks und Leitungen gesteckt werden. Notwendig ist der enorme Ausbau auch, weil der Stromverbrauch bis 2030 um gut 30 Prozent steigen wird. Digitalisierung, E-Mobilität und Umstellung des Heizens auf Wärmepumpen tragen viel zu diesem Anstieg bei.

„Die Energiewirtschaft ist bereit für den Klimaschutz diese Investitionen zu tätigen. Wir brauchen aber Rahmenbedingungen dafür“, sagt Leonhard Schitter, Präsident von Österreichs Energie beim Kongress des Verbands im burgenländischen Pamhagen. Ganz oben auf der Wunschliste der E-Wirtschaft steht eine Beschleunigung der Genehmigungsverfahren. „Das Projekt Speicherkraftwerk Kühtai steckt schon 66 Monate in erster Instanz fest. So werden wir die Ziele nicht erreichen. Wir brauchen schnellere Genehmigungen“m fordert Schitter. Umweltministerin Elisabeth Köstinger versprach rasche Abhilfe. Das Standortsicherungsgesetz, das die Genehmigungsverfahren rasch aus Schiene bringen soll, sei am Mittwoch im Ministerrat verabschiedet worden.