Milchpreis zieht an - Facelifting bei NÖM

"Unser bisheriger Auftritt ist 10 Jahre alt. Wir wollten ein frisches Design und einen einheitlichen Auftritt", erklärt Sprecherin Maria Kitzler. Runder, freundlicher, weiblicher sei das Design, dazu gibt es einen neuen Slogan. Rund 30 Produkte der NÖM-Milchpalette wurden umgestellt, was die Umstellung kostet, will man bei NÖM aber nicht verraten.



"Schon ab nächster Woche werden die Konsumenten die Umstellung im Regal bemerken", ist Kitzler zuversichtlich, dass das Re-Design bei den Konsumenten gut ankommt. Mit neuen Joghurt-Produkten wie Cremix Coco oder Fru Fru Blutorange will man im Herbst bei den Kunden punkten.