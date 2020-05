Milchbauern stark unter Preisdruck

Es geht abwärts mit dem Produzentenmilchpreis. Die Bauern bekommen für ihre Milch derzeit weniger als im Herbst 2014. Seit dem Auslaufen der EU-Milchquote Anfang April 2015 ist die Produktion in Deutschland und Holland gestiegen. Wenn das Angebot steigt, dann sinkt der Preis. Der deutsche Diskonter Aldi hat die Konsumenten-Preise für Milchprodukte um 10 Prozent gesenkt.

In Deutschland sind Lebensmittel ohnehin um 20 Prozent billiger als in Österreich. Bei Milchprodukten kann die Differenz deutlich höher sein. Das ist eine Folge der Produktionsbedingungen. Bauernhöfe im norddeutschen Flachland mit mehreren Hundert Kühen produzieren billiger als Bergbauern in Österreich.

Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter und der Präsident der Milchverarbeiter, Helmut Petschar, sind sich einig: Nur Qualitätsprodukte sind eine erfolgversprechende Strategie. In Österreich wird ausschließlich gentechnikfrei Milch erzeigt. 15 Prozent sind Bio-Milch.

Weil es in Deutschland zu wenig Biobauern gibt, kaufen deutsche Molkereien in Salzburg und Oberösterreich Biomilch ein. Das hat laut Petschar zu einer "Entkoppelung der Preise" geführt. Die Erzeugerpreise für konventionelle Milch sind gesunken. Für Biomilch hingegen wird in Westösterreich nun mehr bezahlt.