In Babynahrung Quetschies "alarmierende Mengen Mikroplastik" entdeckt

Greenpeace International warnt vor "alarmierenden Mengen" an Mikroplastik in Babynahrung der Konzerne Nestlé und Danone. In der Kritik stehen die vor nicht ganz zwei Jahrzehnten erstmals aufgetauchten, heute überaus beliebten Kunststoff-Quetschbeutel. Sie können laut dem Test winzige Plastikteile in die Nahrung abgeben. Greenpeace Österreich forderte am Donnerstag vom Gesundheitsministerium eine umfassende Untersuchung von hierzulande erhältlichen Quetschies. "Die Behörden müssen Babynahrung in Plastikbeuteln systematisch auf Mikroplastik und plastikbezogene Schadstoffe prüfen lassen", so die Umweltschützer. Die stichprobenartige Untersuchung von Greenpeace International bezog sich nicht auf Erzeugnisse, die genau so in Österreich angeboten werden.

Allerdings würden auch im österreichischen Handel Quetschies mit ähnlichen Verpackungsmaterialien verkauft, wird betont. "Sie bestehen ebenfalls aus Verbundmaterialien mit einer Innenbeschichtung aus Polyethylen (PE). Bei diesen ist zu befürchten, dass vergleichbare Belastungen von Mikroplastik in Babynahrung auftreten können." Mikroplastik in allen Produkten im Test nachgewiesen Mikroplastik wurde laut Greenpeace in allen sechs getesteten Produkten von Danone und Nestlé nachgewiesen. Als höchste Konzentration wurden mehr als 11.000 Partikel pro Beutel festgestellt, das entspreche 99 Partikeln pro Gramm Nahrung bzw. hunderten Partikeln pro Teelöffel. Weiters seien über 80 Chemikalien identifiziert worden, darunter 2,4-DTBP, das potenziell hormonell wirksam sei. In Österreich seien Quetschies aus solchem Verpackungsmaterial am Markt. Als Beispiele führt Greenpeace Österreich Danone Fruchtzwerge Quetschies und Hipp Hafer Smoothie an. Daher sei "auch hierzulande eine massive Belastung der Babynahrung zu befürchten", schlussfolgern die Umweltschützer. "Eltern glauben, ihren Kindern einen gesunden Snack zu geben", so Greenpeace-Konsumexpertin Madeleine Drescher. "Solange solche Risiken nicht ausgeschlossen werden können, darf Plastik bei Babynahrung nicht der Standard sein."