Mikrokredite: Ziegen und Hühner auf Pump

Ein weiterer Fokus der Mikrokredit-Bank ist die Finanzierung von Projekten aus dem Bereich erneuerbare Energien. Da kann auch einmal mehr Geld als nur ein Kleinstkredit vergeben werden.In Indien etwa hat die Oikocredit vor wenigen Jahren einen Kleinkredit an einen Solarleuchtenbetrieb vergeben. Heute beschäftigt das Unternehmen 300 Mitarbeiter. Die einfachen Solarlampen haben einen großen Effekt: In den Hütten der Armen, in denen es nach Sonnenuntergang dunkel wird, können Kinder nun abends Schulaufgaben machen. Und die russigen Kerosinlampen, die die Bronchien der Menschen schädigten, haben ausgedient." Oikocredit will mit jedem Kredit mehr als nur Geld an Arme vergeben", betont Boschert. Es gehe darum, dass das Leben der Menschen tatsächlich verbessert werde. Nur dann würden auch Mikrokredit gewährt. Das sei der große Unterschied zu vielen Mikrokredit-Fonds großer Banken. Oikocredit sei eine Bank, die Geld einsetze, um die Lebenssituation der Kreditnehmer nachhaltig zu verbessern. Seit 40 Jahren besteht Oikocredit in den Niederlanden und die Kreditausfälle seien im Durchschnitt kleiner als ein Prozent.