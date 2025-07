Geld zurück für ungültige Klauseln? Was Mieter jetzt wissen sollten

Können Österreichs Mieter Milliarden an Mietzahlungen von ihrem Vermieter zurückfordern? Die Aufregung in der Immobilienbranche ist groß. Schon vor eineinhalb Jahren erklärte der Oberste Gerichtshof (OGH) die Wertsicherungsklauseln in Mietverträgen für ungültig, wenn nicht dezidiert darin steht, dass in den ersten zwei Monaten eine Mietzinserhöhung ausgeschlossen ist. Kürzlich entschied der Verfassungsgerichtshof (VfGH), dass das Konsumentenschutzgesetz gewisse Wertsicherungsklauseln untersagen darf. Was bedeutet das für Mieter? Der KURIER fasst die wichtigsten Fragen zusammen.

Wann sind Wertsicherungsklauseln ungültig?

„Es muss in dem Mietvertrag drinnen stehen, dass in den ersten zwei Monaten keine Preiserhöhung stattfinden darf“, erklärt Daniela Holzinger-Vogtenhuber vom Verbraucherschutzverein (VSV). Fehlt dieser Passus, sei die Wertsicherungsklausel ungültig und jede Erhöhung, die auf dieser Klausel gefußt habe, rechtswidrig. „Wenn Sie vor zehn Jahren einen Vertrag abgeschlossen haben, haben sie das Recht, den Mietzins zu verlangen, den sie vor zehn Jahren unterschrieben haben und alles, was sie bisher zu viel gezahlt haben, können sie zurückverlangen.“