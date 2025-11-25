Mieten stark gestiegen, außer in diesem Bundesland

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die Neuanmietung von Wohnungen hat sich heuer bis in den Herbst hinein wieder kräftig verteuert. Im österreichweiten Schnitt legten die Angebotspreise auf der Immobilienplattform ImmoScout24 gegenüber dem Vorjahr um 6 Prozent auf 15,20 Euro je Quadratmeter zu. In Wien verteuerten sich die Bruttomieten sogar um 10 Prozent auf 21 Euro pro Quadratmeter. Die Hälfte aller Angebote waren den Angaben zufolge befristete Mieten. In Wien waren die inserierten Wohnungen der Datenanalyse zufolge am hochpreisigsten - dicht gefolgt von Tirol mit 20,9 Euro pro Quadratmeter (plus 5 Prozent) und Salzburg mit 19,9 Euro (plus 9 Prozent). Auch Vorarlberg gehörte mit 19 Euro pro Quadratmeter (plus 6 Prozent) zu den teuersten Pflastern.

Burgenland günstiger Rückläufig waren die zur Miete angebotenen Wohnungen lediglich im Burgenland - mit einem Minus von 7 Prozent auf 11,70 Euro pro Quadratmeter. Damit wohnten Neumieter dort österreichweit am günstigsten. Mit 12,70 Euro ebenfalls - relativ - wenig Miete wurde heuer für Wohnungen in Niederösterreich (plus 2 Prozent) und in der Steiermark (plus 3 Prozent) verlangt. In Oberösterreich wurden Mieten in Höhe von 12,60 Euro pro Quadratmeter angeboten - das entsprach einer ebenso starken Verteuerung wie in Wien (plus 10 Prozent). Im Mittelfeld bewegte sich Kärnten mit relativ stabilen 14,20 Euro pro Quadratmeter (plus 1 Prozent). Insgesamt betrachtet reichten die Monatsmieten, die heuer von Jänner bis Oktober für eine 70-Quadratmeter-Wohnung verlangt wurden, von 820 Euro im Burgenland am unteren Ende bis 1.471 Euro in Wien am oberen Ende. Im bundesweiten Schnitt waren für 70 Quadratmeter etwa 1.060 Euro pro Monat zu bezahlen.

"Die Nachfrage nach Mietwohnungen bleibt hoch, das Angebot schrumpft immerhin nicht weiter, sondern scheint vorübergehend eine Talsohle erreicht zu haben", kommentierte der Geschäftsführer von ImmoScout24 Österreich, Markus Dejmek, die Entwicklung. "2024 war das Jahr dramatischer Veränderungen am Markt hin zur Miete, 2025 ist das Jahr der Stabilisierung im neuen Normalzustand." Angebot nur noch leicht gesunken Sowohl die Nachfrage als auch das Angebot bei Mietobjekten zeigt dem Immo-Portal zufolge aktuell "eine sanftere Entwicklung" als 2024. Nachdem die Nachfrage von 2023 auf 2024 um 25 Prozent markant gestiegen sei, habe sie sich im laufenden Jahr auf dem hohen Niveau stabilisiert. Gleichzeitig sei auch das Angebot an Mietwohnungen - nach dem spürbaren Einbruch im Jahr 2024 - nur noch "leicht weiter gesunken".