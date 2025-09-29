Mieten stiegen hierzulande stärker als in Nachbarländern

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die Wohnungsmieten in Österreich sind in den vergangenen Jahren wesentlich rascher gestiegen als in Deutschland oder der Schweiz. Seit Anfang 2025 erhöhten sie sich hierzulande im Schnitt um 3,5 Prozent, in Deutschland um 1,8 Prozent und in der Schweiz um 2,2 Prozent, geht aus einer Analyse des Beraternetzwerks Kreutzer Fischer & Partner hervor. In den letzten 40 Monaten summierte sich der Anstieg in Österreich auf 19 Prozent, während die Mieten in Deutschland nur um 6,2 Prozent und in der Schweiz um 7,4 Prozent zulegten.

Als Hauptgrund für die Entwicklung nennen die Experten die enge Kopplung der Mieten an die Inflation, die in Österreich zuletzt hoch war. In der Schweiz können Vermieter lediglich 40 Prozent der Teuerung weitergeben, in Deutschland orientieren sich Mieten überwiegend an regionalen Mietspiegeln. "Die umstrittene Mietpreisbremse ist keineswegs eine Zumutung für Vermieter", betonte Wohnbauexperte Andreas Kreutzer. Sie nehme vielmehr Anleihe am Schweizer Modell, wenn auch in abgeschwächter Form.