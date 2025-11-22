Immo-Experte: „2025 war gut, 2026 wird besser“

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Nach ein bis zwei herausfordernden Jahren gibt es wieder mehr Zuversicht am Markt“, fasst Till-Fabian Zalewski, CEO von Engel & Völkers D-A-CH, zusammen. Er betont.: „2025 war ein gutes Jahr, 2026 wird besser.“ Vor allem die Zinsstabilität sorge für Planungssicherheit. In den Städten ist die Nachfrage nach Wohnraum gestiegen und vor allem in Wien, Salzburg und Innsbruck übersteigt die Nachfrage das Angebot, da der Neubau auf niedrigem Niveau verharrt. So steigt in Wien das Transaktionsvolumen bei Wohnimmobilien dieses Jahr im Vergleich zum Vorjahr um 33 Prozent, erwartet Roland Schatz, Head of Sales bei Engel & Völkers Wien.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © E&V Wien Roland Schatz ist Head of Sales bei Engel & Völkers Wien

Bei den Angebotsmieten „ist kein Ende der Steigerungen in Sicht“, so der Experte. Vor allem die Nachfrage nach Eigentumswohnungen und Häusern ist groß, hier ziehen auch die Preise wieder leicht an. Immobilien, „die Normalsterbliche sich leisten können“, seien sehr stark nachgefragt, so Roland Schatz. Die aufkeimende Dynamik am österreichischen Wohnimmobilienmarkt werde allerdings durch „anhaltende Kreditrestriktionen“ leicht gebremst, führen die Experten aus. Der „fehlende Neubau“ werde ein zentraler Preistreiber bleiben, vor allem in und um die Ballungszentren. Der Westen hat die Nase vorne Spitzenwerte verzeichnet Innsbruck, sowohl in der Anzahl als auch im Volumen der Transaktionen. „Die Preise für Eigentumswohnungen stiegen seit dem dritten Quartal 2024 um 15 Prozent – das ist der höchste Wert unter allen österreichischen Städten“, beziffert Florian Hofer, Geschäftsführer Engel & Völkers Tirol und Zell am See. Auch die touristisch geprägten Regionen um Kitzbühel, Seefeld, St. Anton und Zell am See zeigen sich nach Rückgängen deutlich stabiler. „Bei realistisch bewerteten Immobilien sinkt die Vermarktungszeit spürbar“, so Hofer. Anders sei die Situation bei Objekten, die Besitzer zu überhöhten Preisen anbieten. „Es gibt nach wie vor Traumtänzer da draußen, die Preise von vor vier bis fünf Jahren verlangen“, so der Tiroler Experte.