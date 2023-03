Mieten statt kaufen: Intersport wächst mit Verleih

Lieferschwierigkeiten gebe es keine, neben Fahrrädern bietet der Händler auch Versicherungsschutz, Ausleihe, eine 0%-Finanzierung und Services in der Radwerkstatt an. Ein ganz aufs Rad spezialisiertes Konzept mit eigener Werkstatt und einem eigenen System zur Anpassung an den Fahrer wurde bereits in einem Shop in Maria Alm verwirklicht, vor kurzem eröffnete der zweite reine Bike-Shop in Gerasdorf. Man bleibe aber weiter in erster Linie Multi-Anbieter. Der Focus liege nach einer intensiveren Expansionswelle aktuell auf Investitionen in bestehende Geschäfte, so Schmitz. Es würden ganzheitliche Konzepte mit Energiemaßnahmen verfolgt.

Firmenräder

Das Start-up Firmenradl.at innerhalb der Intersport Austria Gruppe hat seit Frühjahr 2021 rund 600 Händler und 1.000 Arbeitgeber für sich gewonnen und 6.500 Bikes verleast, berichtete Marketingleiter Johannes Kastenhuber. Durch einen Steuervorteil ergebe sich eine Ersparnis von bis zu 35 Prozent. Dadurch würden E-Bikes von 4.500 bis 8.500 Euro bevorzugt, während im Verkauf in Geschäften der Durchschnittspreis bei 4.000 Euro liege.