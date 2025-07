Mietautos: So vermeidet man teure Kostenfallen in Urlaub

Vorweg gilt: Unterschreiben Sie nichts, was Sie nicht verstehen . Und: Lassen Sie sich von allen Dokumenten, die Sie unterschrieben haben, eine Kopie geben oder diese unverzüglich per E-Mail zusenden.

Vergleichsseiten sind zwar grundsätzlich hilfreich, um einen Überblick über die Marktlage zu bekommen und Buchungen im Voraus meist günstiger. Der eigentliche Mietvertrag wird jedoch in der Regel direkt vor Ort mit der lokalen Autovermietung abgeschlossen. Bei Problemen sollten sich Betroffene daher direkt an den lokalen Vermieter wenden.

Mietwagenbuchungen für den Urlaub erfolgen in der Regel online über Buchungsplattformen. Diese Vermittlerfirmen buchen saisonal große Kontingente bei lokalen Mietwagenunternehmen voraus und bieten daher oft besonders attraktive Preise an.

Tipp 2: Passende Versicherung wählen

Mietfahrzeuge müssen laut EU-Recht über eine Haftpflichtversicherung verfügen, die in allen EU-Staaten gilt und im Mietpreis enthalten ist. Gerade bei vermeintlichen Billigangeboten kann die gedeckte Versicherungssumme sehr niedrig sein und folglich ein erhebliches finanzielles Risiko bedeuten. So gibt es etwa Angebote in Zypern, die Schäden mit nur bis zu 100.000 Euro abdecken. Das kann bei einem schwereren Unfall mit großen Sach- und Personenschäden viel zu wenig sein. Es empfiehlt sich eine Deckungssumme von mindestens 1 Million Euro. Für nur wenige Euro mehr pro Tag bieten viele Anbieter Haftpflichtversicherungen mit deutlich höherer Deckung an, oft bis zu 10 oder 50 Millionen Euro.

Wer auf Nummer sicher gehen will, kann außerdem eine Vollkaskoversicherung mit Diebstahlschutz ohne Selbstbehalt wählen, die Schäden an Glas, Reifen und Felgen inkludiert.