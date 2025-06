In diesen Ländern ist das Urlaubsgeld für Österreicher mehr wert

Österreicher profitieren auch in Italien und Kroatien von einem kleinen Preisvorteil. Am teuersten ist es dieses Jahr in Island.

In Europa sind Türkei, Bulgarien und Rumänien besonders preiswerte Reiseziele mit hohem Kaufkraftvorteil.

Italien und Kroatien bieten österreichischen Urlaubenden einen kleinen Preisvorteil im Vergleich zu Österreich.

Urlaubsziele wie die Schweiz und Island sind am teuersten, während Mexiko und Japan günstiger geworden sind.

Wer seine Reisekassa schonen möchte, kann das auch mit der gezielten Wahl der Urlaubsdestination tun. Besonders preiswert urlaubt es sich in Europa in der Türkei, gefolgt von Bulgarien und Rumänien, geht aus Zahlen der Statistik Austria am Donnerstag hervor. Demnach haben 100 Euro in der Türkei so viel Kaufkraft wie 194 Euro in Österreich. Auch in Kroatien und Italien haben österreichische Urlaubende einen Preisvorteil, allerdings nur mehr einen kleinen.

Mittelmeerländern günstiger als Österreich In Bulgarien bekommt man für 100 Euro heuer touristische Produkte und Dienstleistungen, die in Österreich 185 Euro kosten würden, in Rumänien sind es 159 Euro und in Ungarn 151 Euro. Neben der Türkei ist der Urlaub auch in anderen Mittelmeerländern günstiger als hierzulande, etwa in Spanien (126 Euro) und Griechenland (124 Euro). Auch die beliebten Urlaubsdestinationen Kroatien (121 Euro) und Italien (109 Euro) sind weiterhin etwas günstiger als Österreich. Das Preisniveau in Frankreich (99 Euro) ist mit jenem in Österreich vergleichbar.

Teuerste Urlaubsdestination ist die Schweiz Auch in Portugal (134 Euro) liegt das Preisniveau unter dem österreichischen. Am teuersten ist der Urlaub in der Schweiz (66 Euro) und im Norden, angeführt von Island (64 Euro) und Norwegen (77 Euro).

Auch Überseedestinationen werden günstiger, so stieg die Kaufkraft österreichischer Urlaubender in Mexiko deutlich und liegt nun bei 143 Euro. Auch in Australien können sich Österreicherinnen und Österreicher heuer mehr leisten als bisher, allerdings liegt das Preisniveau dort weiterhin höher (89 Euro). Auch in den USA sind die Preise vergleichbar mit jenen in Österreich (98 Euro). In Japan bekommt man für 100 österreichische Euro touristische Produkte und Dienstleistungen im Wert von etwa 123 Euro.