Metallindustrie: Anpassung der Kurzarbeit

Die heimische Maschinen- und Metallwarenindustrie bereitet sich auf eine sinkende Auftragslage vor. Die aktuelle wirtschaftliche Lage sei zwar noch "durchaus positiv", aber für 2013 und die Folgejahre sei kein Aufschwung zu erwarten, sagt Wirtschaftsforscher Ulrich Schuh von EcoAustria. Er führte für den Branchenverband eine Konjunkturerhebung durch. "Wir erwarten keinen Absturz, aber eine längere Schwächeperiode".

Um diese Schwächeperiode durchtauchen zu können, wird auch Kurzarbeit wieder zum Thema. Die ersten fünf Maschinenbauer haben wegen Unterauslastung bereits Kurzarbeit beantragt, weitere überlegen dies derzeit. Die Anzahl der insgesamt beim AMS zur Kurzarbeit angemeldeten Beschäftigten hält sich mit 1300 noch in Grenzen, dürfte aber in den nächsten Monaten wieder steigen.

Experten rechnen damit, dass die Phase der Unterauslastung diesmal länger dauern könnte als bei der Krise 2009. Christian Knill, Obmann des Fachverbandes der Maschinen- und Metallwarenindustrie (FMMI), will die bestehende Kurzarbeitsregelung daher adaptieren und an das deutsche Modell angleichen. In Deutschland ist die Kurzarbeits-Regelung unbürokratischer, flexibler und für Arbeitgeber insgesamt billiger. Vor allem die Behaltefristen nach Auslaufen der Kurzarbeit – zumeist drei oder sechs Monate – war der heimischen Industrie stets ein Dorn im Auge. Großen Spielraum, die Mitarbeiter bei Auftragsflaute durch den Abbau von Zeitguthaben weiterzubeschäftigen, sieht Knill nicht: "Im Jahr 2008 hatten wir Hochkonjunktur und daher einen großen Stundenpolster, aber jetzt ist dieser Effekt nicht mehr vorhanden". Ziel sei dennoch, so viele Mitarbeiter wie möglich zu halten.