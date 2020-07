Metaller-KV: "Munition für schwere Zeiten"

Auch wenn die Aussichten nicht gerade rosig sind – im internationalen Umfeld läuft Österreichs Konjunkturmotor noch verhältnismäßig gut (siehe Grafik). Mitterlehner will deshalb kein zusätzliches Geld in Konjunkturprogramme pumpen. In der derzeitigen Situation sei es vorrangig, die Schulden im Zaum zu halten, um keine höheren Anleihezinsen zu riskieren. Recht bekommt er von IHS-Chef Christian Keuschnigg: „Man muss sich die Munition für schwerere Zeiten aufbehalten.“ Damit meint der IHS-Chef die Gefahr, dass auch Österreichs Wirtschaft in die Rezession abrutscht. Davon könne derzeit aber keine Rede sein.



Mitterlehner setzt unter anderem auf den Ausbau der Exporte in aufstrebende Märkte wie Südamerika. Derzeit gehen noch 80 Prozent der österreichischen Ausfuhren in EU-Länder.