Zuckerberg will Musk folgen und Meta-Firmensitz nach Texas verlegen

In den Vereinigten Staaten will die Facebook-Mutter Meta offenbar ihren Firmensitz von Delaware nach Texas oder in einen anderen US-Staat verlegen. Dies berichtet das "Wall Street Journal" (WSJ) unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Der Social-Media-Riese habe bereits mit texanischen Beamten über die möglichen Änderungen gesprochen, schrieb die Zeitung.