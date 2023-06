Mercedes ruft mehr als 140.000 Autos zurück

Der deutsche Autobauer Mercedes-Benz ruft in den USA wegen Probleme mit der Kraftstoffpumpe viele Autos in die Werkstätten. Betroffen sind nach Angaben der US-Straßensicherheitsbehörde NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) bis zu 143.551 Autos aus den Modelljahren 2021 bis 2023, wie die Behörde am Freitag in Washington mitteilte.

