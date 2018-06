Meister Eder und sein Zögling

Knalleffekt bei der voestalpine: Der langjährige Vorstandschef des Stahl- und Technologiekonzerns, Wolfgang Eder, tritt überraschend mit 3. Juli 2019 ab und will dann in den Aufsichtsrat wechseln. Sein Nachfolger soll der bisherige Vorstand des Stahlbereichs, Herbert Eibensteiner, werden.

Gegenüber dem ORF-Mittagsjournal sagte Eder: „Man muss wissen, wann Schluss ist. Jetzt ist Zeit, das Feld für Jüngere zu räumen. Ich übergebe ein sehr gut bestelltes Unternehmen.“ Hätte er wie erwartet noch eine Periode als Vorstandsvorsitzender drangehängt, wäre er in ein doch etwas hohes Alter für den Sprung an die Spitze des Aufsichtsrates gekommen – Eder ist 66 Jahre. Es handle sich um eine geordnete Übergabe, „es ist nicht so, dass er zur Disposition gestanden wäre“, sagt ein Aufsichtsrat.

2019 soll Eder der Hauptversammlung als Mitglied des Aufsichtsrats vorgeschlagen werden, den Vorsitz aber erst 2021 von Joachim Lemppenauer erben, der dann 79 Jahre wird. Der ehemalige deutsche Versicherungsmanager sitzt seit Sommer 2004 dem Gremium vor und macht bis dahin noch den Platzhalter für Eder, wissen Insider.

Der 54-jährige Herbert Eibensteiner gilt als Zögling Eders und als würdiger Nachfolger. Seine Nominierung kommt für viele nicht überraschend, er hat sich als Leiter der Steel Division einen Namen gemacht und war schon länger als Kandidat am Radar. Eibensteiner hat nun zwölf Monate Zeit, sich mit Eder einzuarbeiten, außerdem kann er mit einem eingespielten Team starten.