Mein Geschäft ist zu - muss ich trotzdem Miete zahlen?

4. Wie sieht es bei Reisebuchungen aus?

Der Osterurlaub ist bereits gebucht. Auch für Reisen gelten die oben dargestellten Grundsätze. Es ist zu hinterfragen, ob sie gar nicht mehr stattfinden können oder nur verschoben werden und warum sie nicht stattfinden können. Es ist zu hinterfragen, was vereinbart wurde.

Bei Pauschalreisen besteht zudem das Recht, jederzeit vor Reiseantritt vom Vertrag zurückzutreten. Stornokosten fallen dafür aber nur dann nicht an, wenn am Reiseziel oder in dessen unmittelbaren Umgebung unvermeidbare und außergewöhnliche Umstände auftreten. Diese Umstände müssen die Durchführung der Pauschalreise oder die Beförderung von Personen an den Bestimmungsort erheblich beeinträchtigen. Eine bereits ausgebrochene schwere Krankheit stellt eine solche außergewöhnliche und erhebliche Beeinträchtigung dar.

Zudem liegen mittlerweile Reisewarnungen des Außenministeriums für so gut wie alle Destinationen vor. In diesen Fällen sind geleistete Anzahlungen zurückzuerstatten. Entgangene Urlaubsfreuden werden nicht ersetzt. Bei Individualreisen ist es insofern komplizierter, als es hier keine einheitliche Regelung gibt. Es ist darauf abzustellen, was mit den Fluglinien, Hotels. etc. vereinbart wurde. Es empfiehlt sich Kontakt aufzunehmen, ob eine kostenlose Stornierung möglich ist. Vor allem Fluglinien bieten dies derzeit an.

Lässt sich keine Einigung finden, ist auf die bereits dargestellten allgemeinen gesetzlichen Regelungen zurückzugreifen, die in aller Regel zum selben Ergebnis führen. Gerade bei Auslandsdestinationen ist nicht gewährleistet, dass österreichisches Recht gilt oder zumindest eine vergleichbare Regelung angewendet wird.

Achtung: Eine kostenlose Stornierung von Reisen, die erst in einigen Wochen oder Monaten stattfinden sollen, lässt sich in sämtlichen Fällen nur bedingt rechtfertigen. Es kommt darauf an, ob zum Zeitpunkt der Reise die unabwendbaren, außergewöhnlichen Umstände vorliegen und mit welcher Wahrscheinlichkeit davon zum Zeitpunkt der Stornierung ausgegangen werden kann. Da sich die Einschätzungen täglich ändern, wird das laufend zu beurteilen sein.