Mehrwertsteuersenkung: Kassenbon sorgt für Probleme

Am Donnerstag wird die Mehrwertsteuersenkung von 10 auf 4,9 Prozent auf bestimmte Nahrungsmittel im Parlament beschlossen. Das Gesetz soll am 1. Juli in Kraft treten. Bis dahin müssen auch viele Registrierkassen entsprechend umgerüstet sein, was in der Praxis aber für viele Probleme sorgt. Ob diese in so kurzer Zeit behoben werden können, wird sowohl von Händlern als auch von IT-Experten bezweifelt. „Viele Betroffene werden den Kassenhersteller brauchen, und da wird es mit den Terminen sicherlich knapp“, berichtet Markus Knasmüller, Geschäftsführer von BMD Systemhaus in Linz.

Kassenbon muss angepasst werden Durch den neuen, unrunden Steuersatz 4,9 Prozent bedarf es nämlich auch einer Anpassung von Formularen wie dem Kassenbon. „Wo bisher 20 Prozent stand, muss wohl jetzt 20,0 stehen, damit es optisch schön aussieht“, erläutert Knasmüller. Tausende Kassen benötigen Systemwechsel Laut einer Umfrage im Auftrag des Fachverbandes Unternehmensberatung/IT müssen 41 Prozent aller KundeKunden von Kassenherstellern ihre Systeme anpassen. Jene Kassen, die technisch auf nur vier Steuersätze limitiert sind, würden einen Systemwechsel benötigen. Laut den Herstellern sind einige tausend solcher Kassen im Einsatz.



Weiters bedarf es etwa Artikelneuanlagen, Umbuchungen bei Bestand und Lagerhaltung sowie der richtigen Zuordnung der Codes. Vor allem in Bäckereien und Konditoreien sorgen diverse Abgrenzungsprobleme bei bestimmten Nahrungsmitteln nach wie vor für Kopfzerbrechen.