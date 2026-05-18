"Pflanzerei": Grüne stimmen gegen Mehrwertsteuer-Senkung

Die Grünen haben der Regierung am Montag neuerlich Untätigkeit vorgeworfen. Wenn dann einmal etwas angegangen werde wie die Mehrwertsteuer-Senkung auf Grundnahrungsmittel, werde es so aufgesetzt, dass es die Menschen letztlich selbst bezahlen müssten, meinte Klubobfrau Leonore Gewessler bei einer Pressekonferenz. Daher werden die Grünen am Donnerstag im Plenum die entsprechende Vorlage ablehnen. Bis zuletzt in Schwebe war, ob es das Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz (EABG) noch kurzfristig auf die Tagesordnung schaffen könnte. Gewessler geht nicht davon aus, dass man sich bis dahin mit der Koalition auf die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit wird einigen können: "Es liegt noch ein weiter Weg vor uns." Der Grünen-Chefin fehlen hier u.a. Verbindlichkeiten und Zeitpläne. Gewessler erinnerte daran, dass ein Bundesland nach dem anderen ausgerichtet habe, keine neuen Windkraftwerke aufstellen zu wollen.

Kurzdebatte zur Regierungspolitik Dabei wäre für Gewessler die Energiewende zentral. Nur passiere der Umstieg nicht von selbst. Die wahren Kosten dieser Untätigkeit der Regierung könne man in die Zukunft gerichtet noch gar nicht abschätzen. Die Grünen wollen dieses Thema und andere vermeintliche Schwächen der Regierung in einer der beiden Sitzungen am Mittwoch oder Donnerstag per Kurzdebatte zur Diskussion bringen. Insgesamt findet Gewessler nämlich, dass die Lage hochgradig unerfreulich sei. Die Regierung sei sogar mit dem Verwalten des Status quo überfordert. Damit bereite man den Boden für "die Feinde der Demokratie" auf. FPÖ-Chef Herbert Kickl freue sich über die Untätigkeit der Koalition.