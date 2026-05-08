Wer die Steuersenkung auf Lebensmittel finanzieren soll

Obst, Gemüse, Brot, Milch oder Eier: Mit 1. Juli will die Bundesregierung die Mehrwertsteuer auf ausgewählte Grundnahrungsmittel von 10 auf 4,9 Prozent senken. Die Maßnahme soll die Preise und die Inflation dämpfen. Obwohl die Zeit drängt, sind zentrale Fragen aber weiterhin offen. Die Lebensmittelhandel-Sparte der WKO vermisst vor allem den konkreten Gesetzestext. „Solange nicht eindeutig geregelt ist, welche Waren betroffen sind, ist eine seriöse Vorbereitung der Betriebe nicht möglich“, kritisiert Obmann Christian Prauchner.

Ein anderer Aspekt betrifft vor allem Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ). Durch die Maßnahme entgehen ihm rund 400 Millionen Euro an Steuereinnahmen pro Jahr – 2026 also etwa 200 Millionen, da die Senkung nur für die zweite Jahreshälfte gilt. Wie wird dieser Brocken gegenfinanziert? Ein Teil hätte bekanntlich eine Abgabe für nicht recycelbares Plastik einspielen sollen – die auf Druck der Wirtschaftsverbände aber doch nicht kommt.