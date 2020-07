Mehrere Interessenten für Neckermann Österreich

Während der Versandhändler Neckermann.de am Mittwoch seine Abwicklung per 1. Oktober bekannt gegeben hat, war Neckermann-Österreich-Chef Thorsten van der Velten in Deutschland auf Investorensuche.

"Es gibt eine handvoll Interessenten aus Deutschland und Österreich. Es handelt sich dabei überwiegend um strategische Investoren mit Versandhandelserfahrung, aber auch um Finanzinvestoren", sagt er im KURIER-Gespräch.

Die Zeit drängt. In Deutschland könnten schon kommende Woche 2400 Mitarbeiter den Job verlieren. In Österreich geht es um 300 Arbeitsplätze in Graz. Bis zum 1. Oktober werden sich mögliche Investoren für Neckermann Österreich aber wohl bedeckt halten. Denn erst dann – bei der Prüfungstagsatzung – steht die definitive Höhe der angemeldeten Forderungen fest und damit auch, wie viel ein Investor in das Unternehmen stecken müsste. Bisher war von 40 Millionen Euro Verbindlichkeiten die Rede.