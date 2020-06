Mehr Wettbewerb – rezeptfrei

Laut aktueller IMS-Erhebung bieten Versandapotheken einzelne Präparate um bis zu 40 Prozent billiger an als stationäre Apotheken. Diese spüren den Preiskampf vor allem bei Erkältungs- bzw. Schmerz- und Rheumamittel. Beide Produktgruppen zählen online wie stationär zu den meistverkauften. Top-Seller bei Online-Orders sind aber auch Diätprodukte und "Präparate, die einem unangenehm sind" (Sander), etwa Anti-Pilz- oder Haarwuchsmittel.

Der Preis ist laut Sander nur ein Argument für den Versand, den Österreichern sei auch eine gesamtheitliche Betreuung in Arzneimittelfragen wichtig. Sie glaubt daher, dass Österreich hinter dem Online-Marktanteil in Deutschland von zwölf Prozent zurückbleiben wird.

Eine Einschätzung, die auch Apothekerverbands-Präsident Christian Müller-Uri teilt. Mehr Wettbewerb werde es natürlich geben, auf einen Preiskampf bei rezeptfreien Arzneien wolle man sich aber nicht einlassen: " Apotheken sind in Österreich klassische Nahversorger, das verträgt sich nicht mit Preisschlachten via Internet." Ein Apothekersterben wie in Deutschland, wo die Zahl der Standorte kontinuierlich sinkt, fürchtet er nicht. Der Online-Konkurrenz soll die im Vorjahr gestartete Online-Plattform apodirekt.at Paroli bieten, an der die Hälfte der Apotheker angeschlossen sind. Hier können Arzneien aber nur bestellt und in der Apotheke abgeholt werden, ein Versandhandel ist nicht geplant.