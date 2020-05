2014 kommen die meisten Millionäre aus Asien

Wo leben die meisten Millionäre dieser Welt? Zurzeit noch in den USA, wie aus einer Studie hervorgeht – aber nicht mehr lange: Bereits im nächsten Jahr wird die Region Asien-Pazifik die Vereinigten Staaten überholen. Der Reichtum in Asien wird weiter um fast zehn Prozent pro Jahr steigen, so dass die Region Asien-Pazifik auch in den Folgejahren an erster Stelle liegen wird. Dies berichtet der 2013 Asia-Pacific Wealth Report, der von der Royal Bank of Canada und der Beratungsfirma Capgemini erstellt wurde.

Schon im Jahr 2011, als die USA noch an den Folgen der Finanzkrise laborierten, rangierte die Region Asien-Pazifik in Sachen Reichtum auf Platz eins. Dann lagen die USA, unter anderem dank eines Booms an der Wall Street, wieder vorne. Doch wegen des starken Wirtschaftswachstums und der steigenden Sparquoten werde sich Asien den Titel 2014 wieder zurückholen, heißt es in dem Report.