Mehr Veltliner für den Rest der Welt

Vor allem der Grüne Veltliner beflügelt den Verkaufs-Optimismus. Die Hauptexport-Sorte erfreut sich bei den Weintrinkern in Europa, den USA und Asien steigender Beliebtheit. Chardonnay gibt es in vielen Weinbauregionen rund um den Globus. Grüner Veltliner ist eine Spezialität, die hauptsächlich in Österreich angebaut wird. Unverwechselbarkeit ist ein gutes Verkaufsargument.

Die Chancen, den Exporterlös weiter zu steigern, sind intakt. Denn bei der Ernte 2014 soll der Weißwein-Anteil von 60 auf 70 bis 75 Prozent steigen. "Es wird mehr Grünen Veltliner geben", lautet die Prognose von Johannes Schmuckenschlager, Präsident des Österreichischen Weinverbandes. In den Veltliner Regionen im Weinviertel und im Kamp- und Kremstal schaut es bisher gut aus.