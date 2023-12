Mehr Landwirte unter Strom

Netzausbau

Ein Hemmnis für Ökostrom vom Feld ist nach wir vor die zu geringe Kapazität der Stromnetze. Der Generalsekretär des Ökosozialen Forums, Hans Mayrhofer, drängt daher auf einen raschen Ausbau. In Oberösterreich wurde in sieben Regionen ein Einspeisestopp für Photovoltaikanlagen erlassen. Die Kapazitäten der Stromnetze sind ausgelastet. Der Netzausbau ist nicht billig. In Oberösterreich werden in den kommenden Jahren zwei Milliarden in diesen Bereich investiert.

Eine weitere Forderung der Bauern ist der Bürokratieabbau bei der Umwidmung der landwirtschaftlichen Flächen für die zusätzliche Nutzung zur Stromproduktion. Auch die aktuelle Regelung für die Berechnung der Steuern sorgt für Kritik. Manche Landwirte habern eigne Unternehmen gegründet, um die Berechnung der Abgaben zu erleichtern.