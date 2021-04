Mehr Jobs trotz Lockdowns

Die Arbeitslosigkeit ist wegen Corona immer noch extrem hoch, doch trotz Lockdowns werden nun wieder mehr Jobs ausgeschrieben als gegen Ende 2020. "Der Großteil der Unternehmen will seine Teams perfekt aufgestellt wissen, wenn die Krise in wenigen Monaten im Griff ist und investiert jetzt massiv ins Recruiting", stellte das Jobportal StepStone am Montag fest. So seien heuer im ersten Quartal um knapp 9.000 Stellen mehr ausgeschrieben worden als im Vorquartal.

Die Zahl der Jobangebote erholt sich den Angaben zufolge seit dem starken Einbruch im ersten Lockdown stetig und liegt heute "um 25 Prozent über dem Tiefstwert zu Beginn der Pandemie". Vor allem im Finanz- und Rechnungswesen sind demnach Fachkräfte sehr gesucht - für diesen Bereich wurden heuer zwischen Jänner und März um 1.269 Stellen mehr ausgeschrieben als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, also kurz vor dem vollen Einsetzen der Pandemie. Stärker gefragt waren weiters Ingenieurinnen und Ingenieure, IT-Fachkräfte, Mediziner und Pflegerinnen sowie Fachkräfte in den Bereichen Naturwissenschaften und Personal.