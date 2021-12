Mehr Geld für kleine Bauernhöfe

Die höchsten Fördermittel gehen in Österreich nicht an einzelne Betriebe, sondern an Marketing-Organisationen für die Landwirtschaft. So erhielt die Agrarmarkt Austria (AMA) im Jahr 2020 rund 34,5 Millionen Euro an Subventionen. Das wird auch in Zukunft so sein. Das Budget für die biologische Landwirtschaft wird um 40 Millionen aufgestockt. Derzeit beträgt der Anteil der biologischen Landwirtschaftsflächen 26 Prozent, also ein Prozent mehr als die EU-Zielvorgabe. Da die Förderungen für Biobetriebe um bis zu 80 Prozent höher sein können als für konventionelle Betriebe kostet der weitere Ausbau Geld.

Für Investitionen in tiergerechte Haltung stehen künftig rund 120 Millionen Euro zur Verfügung. Geld gibt es etwa dann, wenn auf das Abschneiden der Ringelschwänze bei den Schweinen verzichtet wird oder die Ausgestaltung der Ställe verbessert wird. Bei der Schweinehaltung ist der Preisdruck derzeit besonders hoch.