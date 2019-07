Mehr Freizeit, weniger Gehalt? Jeder Zweite wäre einverstanden

„Die Anforderungen an die Beschäftigten sind eindeutig gestiegen“, sagt Ingrid Rattinger von EY Österreich. Dafür seien zahlreiche Faktoren verantwortlich: So erhöhe die rascher gewordenen Kommunikation mit eMail, Smartphone oder Chats den Druck auf Arbeitnehmer, ständig erreichbar zu sein. Zudem habe auch die Internationalisierung zugenommen, was mehr Reisen oder ungewöhnliche Arbeitszeiten mit sich bringe.

Interessantes Detail: Mehr als jeder zweite Beschäftigte (54 Prozent) wäre im Austausch für mehr Freizeit grundsätzlich bereit, Gehaltseinbußen hinzunehmen. Männer sogar noch eher als Frauen. Ein Aspekt, der im Hinblick auf die kommenden Herbstlohnrunden durchaus von Interesse ist. Die Möglichkeit der so genannten Freizeitoption – also mehr Freizeit statt mehr Geld – ist in vielen Kollektivverträgen noch ausbaufähig.