Mehr Fachkräfte aus Drittstaaten

Um den Fachkräftemangel in den Griff zu bekommen, muss Österreich "an allen möglichen Schrauben drehen", betont Anna Maria Hochhauser, Generalsekretärin der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Eine der Stellschrauben ist die Integration von Migranten.

Die WKÖ hat gemeinsam mit dem AMS und dem Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) 2008 ein Mentoringprogramm ins Leben gerufen, das es ab Herbst flächendeckend in Österreich gibt. Dabei helfen Mentoren Zuwanderern, einen ihren Qualifikationen entsprechenden Job in Österreich zu bekommen. Einer der Mentoren ist Johann Garstenauer, Personalleiter-Stellvertreter der Volksbank AG. Er hat unter anderem einen armenischen Banker betreut, der nun einen Job bei einem österreichischen Versicherer hat. Garstenauer spricht von einer Win-Win-Situation: "Die Armenier sind viel netzwerk­orientierter als wir. Mittlerweile profitiere auch ich von seinem Netzwerk." Der Armenier sei mittlerweile einer der erfolgreichsten Vertriebsmitarbeiter der Versicherung. Von den bisher 700 Teilnehmern haben 40 Prozent während des 6-monatigen Programms einen Job gefunden. Die Bewerbungsfrist für die nächste Runde in Wien und Niederösterreich läuft bis 7. September 2012.