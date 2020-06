Mehr Ersatz-Jobs für Langzeitarbeitslose

Trotz Rekordbeschäftigung ist im April die Zahl der Arbeitslosen gegenüber dem Vorjahr erneut leicht angestiegen. Vor allem im Tourismus (Saisonende) und am Bau verloren überdurchschnittlich viele ihren Arbeitsplatz. In Summe waren Ende April inklusive Schulungsteilnehmer 321.817 Personen beim AMS als arbeitslos gemeldet, ein Plus von 6,7 Prozent gegenüber April 2011. Arbeitsminister Rudolf Hundstorfer erklärt den neuerlichen Anstieg mit der schwachen Wirtschaftsentwicklung in Europa: „Wenn Österreichs zweitwichtigster Handelspartner Italien, aber auch Ungarn, Großbritannien, Spanien und eine Reihe anderer Länder wirtschaftlich schrumpfen, leidet der Arbeitsmarkt im Exportland Österreich“, so Hundstorfer.



Auch wenn Österreich EU-weit das Land mit der niedrigsten Arbeitslosenquote ist, besteht die Gefahr, dass sich die Arbeitslosigkeit verfestigt. Für jene, die schlecht ausgebildet und schon lange auf Jobsuche sind, wird die Rückkehr in den Arbeitsmarkt immer schwieriger. Die Regierung verstärkt daher den Kampf gegen Langzeitarbeitslosigkeit und stellt zusätzlich 20 Millionen Euro für die diese Zielgruppe bereit.