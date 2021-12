Mehr Bio in Österreich: Das EU-Ziel ist bereits erreicht

Außerdem gibt es Vorgaben für die Mindestgrößen der Weideflächen abhängig von der Anzahl der Tiere. Die Konsumenten sollen sich darauf verlassen können, dass die Vorgaben für die Tierhaltung überall eingehalten werden, wenn sie Bioprodukte kaufen.

Die strengeren Bestimmungen „stellen für mehrere hundert Betriebe eine große Herausforderung dar“, hieß es seitens des Landwirtschaftsministeriums. Bio-Austria Burgenland befürchtet, dass Landwirte von Bio wieder zu konventioneller Landwirtschaft zurückkehren. Das würde natürlich dazu führen, dass weniger Biomilch produziert wird. Bio-Austria kann nicht sagen , wie viele Biobauern mit Kühen bisher aufgegeben haben. Viele können es nicht gewesen sein. Denn in den ersten neun Monaten dieses Jahres ist die Liefermenge bei Biomilch um 3,4 Prozent gestiegen. Es gibt also nicht weniger Biokühe in Österreich, sondern mehr. Bei der konventionellen Milch hingegen ist die Produktionsmenge bis September nur sehr gering angewachsen.

Die Zielvorgabe der EU-Kommission, den Anteil an Bioflächen von 25 Prozent zu erhöhen, wurde in Österreich bereits heuer erricht. 25 Prozent Biobauern bewirtschaften 26 Prozent der Agrarflächen. Die Kritik an der Bioverordnung der EU war wohl überzogen.