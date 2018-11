Megatrends formen unsere Zukunft nachhaltig

...so Vafa Ahmadi, Head of Global Thematic Equities von CPR Asset Management, einem Tochterunternehmen von Amundi, in seiner spannenden Keynote. „Glauben Sie, dass zum Beispiel Handelskonflikte zwischen den USA und China an diesem Trend auf Dauer etwas ändern werden? Eher nicht. Somit sind Gesundheitswesen und lebenslange Bildung zwei langfristige Trends innerhalb des Megatrends Altern – und Megatrends können nachhaltige Investmentchancen bieten.“

„Nicht kopieren, was ist, sondern kapieren, was kommt“, so begrüßte Moderator Gerald Groß am 23. Oktober 2018 die geladenen Gäste sowie die Zuseher des kurier.at Live Streams und stellte die Experten von Amundi Asset Management, Europas größter Fondsgesellschaft, und UniCredit Bank Austria in der Mensa der Wirtschaftsuniversität Wien vor. Dann leitete er über zu Petra Schmidt, der Vertriebsverantwortlichen für die 100 Veranlagungsexperten der UniCredit Bank Austria.