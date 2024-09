Mega-Deal: Stefan Pierer verkauft Leoni an Chinesen

Nur ein Jahr, nachdem der Oberösterreichische industrielle Stefan Pierer den angeschlagenen deutschen Autozulieferer Leoni als Alleineigentümer übernahm, verkauft er ihn mehrheitlich an China. Der chinesische Computerkabel-Hersteller Luxshare übernimmt für 320 Millionen Euro 50,1 Prozent der Anteile, gab Pierer am Dienstag bekannt. Das Geschäft mit Kabelbäumen für die Autoindustrie wird zur Gänze an die Chinesen verkauft.

Perfekter Partner

Mit Luxshare mit Sitz in Shenzhen sei der perfekte Partner gefunden worden, um den langfristigen Erfolg von Leoni zu sichern, so Pierer. Das Unternehmen mit Sitz in Shenzhen produziert Elektronikteile wie Steckverbinder unter anderen für Apple. Die Leoni-Übernahme sei ein entscheidender Schritt zu einem weltweit führenden Unternehmen in der Autobranche, sagte Luxshare-Chefin Grace Wang.

Der Kabel- und Bordnetzspezialist Leoni mit Sitz in Nürnberg beschäftigt weltweit 95.000 Mitarbeiter und setzte im Vorjahr 5 Milliarden Euro um.