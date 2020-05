Media Quarter Marx: Stadt Wien und Aliyev steigen aus

Das Media Quarter Marx 3(MQM), zentraler Bestandteil des Medienclusters auf dem Wiener Stadtenwicklungsgebiet in St. Marx, war als Private-Public-Partnerschaft geplant. Die Stadt zieht gemeinsam mit einem privaten Partner, in diesem Fall der umstrittene kasachische Ex-Botschafter Rakhat Aliyev, ein Projekt auf und steigt später aus. Jetzt ist es so weit.

Beide Partner suchen einen neuen Investor und starten den Verkaufsprozess. 40-Prozent-Eigentümer des MQM ist die zur Stadt Wien gehörende Technologieagentur ZIT. 60 Prozent gehören der VBM – über die mittels Treuhandkonstruktionen (A.V.Maximus Holding) anfänglich Aliyev verfügte, später seine Ehefrau. Die Verschleierung der Eigentumsverhältnisse hatte der Wiener SPÖ von der Rathaus-Opposition heftige Kritik eingebracht.

Die VBM hatte bis Jahresende 2013 eine Option auf den Anteil der Stadt Wien um 5,21 Millionen Euro, wertgesichert mit dem Verbraucherpreisindex. Diese Option wurde nicht gezogen, weshalb für die Stadt nun Handlungsbedarf besteht.

Gemeinsam setzen die Stadt und das Management der VBM jetzt den Verkaufsprozess auf. Im Visier sind institutionelle Investoren wie Banken, Versicherungen und Immobilienfonds. Die ZIT investierte 4,56 Millionen an Eigenkapital, die VBM rund 6,9 Millionen. Die Stadt brachte das Grundstück ein, über einen Kredit der Bank Austria wurden 63,8 Millionen Euro investiert.