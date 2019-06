Mechatronik-Lehre: Die drei Mädels vom IT-Service

Auch wenn außerhalb der Atos-Gruppe Frauen in Technikausbildungen nach wie vor rar sind, so ist ihr Anteil in den vergangenen Jahren doch deutlich gestiegen. Der Lehrberuf Metalltechnik rückte im Vorjahr sogar erstmals unter die Top-10 der häufigsten weiblichen Lehrberufe vor. Knapp 1.000 Mädchen oder 2,8 Prozent aller weiblichen Lehrlinge werden in der Metalltechnik ausgebildet, 380 absolvierten im Vorjahr ihre Abschlussprüfung. Bei den Mechatronikern waren 106 der 921 Lehr-Absolventen weiblich.

Mehr Vielfalt bei Berufswahl

Generell zeigt sich ein Trend zur Vielfalt bei der Berufswahl. Entschieden sich vor 15 Jahren noch mehr als die Hälfte aller Mädchen für die Top-3-Berufe Bürokauffrau, Friseurin oder Einzelhandelskauffrau, so lag die Quote im Vorjahr nur noch bei 43 Prozent. Diverse Fördermaßnahmen wie „FiT-Frauen in Handwerk und Technik“ oder „Open MINT“ scheinen hier ebenso zu wirken wie Mundpropaganda. „Ich möchte auch meine kleine Schwester dazu motivieren, dass sie einen technischen Beruf erlernt“, sagt die angehende Mechatronikerin Melanie. Die Vorteile liegen auf der Hand: Bessere Bezahlung, Beschäftigungs- und Karrieremöglichkeiten.