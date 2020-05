McDonald: "Halte nichts von einer Fast-Food-Steuer"

Steigende Arbeitslosigkeit und teure neue Spitzen-Medikamente belasten das Budget der Krankenkassen. Peter McDonald, Vorsitzender des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger, fordert Nachlässe von der Pharmabranche und will die Österreicher zu einem gesünderen Leben bewegen.

KURIER: Die Arbeitslosigkeit soll bis 2018 weiter ansteigen. Was bedeutet das für das Budget der Krankenkassen?

Peter McDonald:Wir haben herausfordernde Zeiten vor uns, weil die Beitragseinnahmen stagnieren, gleichzeitig steigen die Ausgaben für Medikamente wegen des sehr erfreulichen medizinischen Fortschritts. Jeder zusätzliche Arbeitslose beschert der Sozialversicherung einen jährlichen Einnahmenentfall von rund 1300 Euro. Wir rechnen, dass in den nächsten Jahren die Beitragseinnahmen um weniger als drei Prozent steigen werden. Meine Vorgabe ist, mittelfristig nicht mehr auszugeben als einzunehmen.

Gleichzeitig gibt es immer weniger Vollzeitstellen, dafür steigt die Teilzeit. Wie wirkt sich das längerfristig auf die Einnahmen der Kassen aus?

Ich sehe das nicht nur negativ. Fakt ist, dass durch Teilzeit viele in den Arbeitsmarkt einsteigen, die es sonst vielleicht nicht oder später täten. Für die Sozialversicherung ist weniger von Bedeutung, ob jetzt jemand Teilzeit oder Vollzeit arbeitet. Wichtig ist, dass die Einnahmen reichen, die notwendigen Ausgaben zu decken.

Wie geht sich das künftig aus?

Das ist nicht ganz einfach, weil die Kosten beispielsweise bei den Medikamenten im letzten Halbjahr um acht Prozent und im ersten Quartal 2015 sogar um zehn Prozent gestiegen sind. Mittlerweile entfällt ein Viertel der Medikamenten-Ausgaben auf Packungen, wo eine mehr als 700 Euro kostet, einzelne Ausreißer sogar mehr als 40.000 Euro, das entspricht dem Wert eines Mittelklassewagens.

Nicht ganz zufällig laufen gerade die Verhandlungen mit der Pharmabranche über einen neuen Rahmenvertrag. Um wie viel wollen Sie’s billiger?

Wir wollen einerseits höhere Rabatte vereinbaren, die uns die Möglichkeit geben, die Versicherungsgemeinschaft zu entlasten. Andererseits haben wir einzelne neue, sehr teure Medikamente, die die Solidargemeinschaft an ihre Grenzen bringt. Hier müssen wir über neue Mechanismen sprechen.

Geht es konkreter?

In den letzten vier Jahren stiegen die Ausgabensanteile für diese Hochpreis-Medikamente von 15 auf 25 Prozent. Bei einem Medikament standen wir einer Monopolsituation gegenüber, die nicht sehr einfach für uns war. Wir brauchen mehr Wettbewerb, auch bei Generika-Präparaten.

In anderen Ländern ist die Generika-Quote viel höher. Werden generell zuwenig Generika verschrieben?

Wir haben hier sehr stark aufgeholt, aber das ist genau einer der Punkte, die wir mit der Pharmabranche gerade verhandeln. Wir sind stolz darauf, dass In keinem anderen Land neue Medikamente so rasch auf den Markt kommen wie in Österreich. Das muss auch so bleiben.

Experten meinen, viele Medikamente könnten durch gesünderes Leben und mehr Bewegung vermieden werden. Muss hier nicht ein stärkerer Fokus auf Prävention gelegt werden?