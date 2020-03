Mathematiker entzaubern Mythen über das Coronavirus

„Die Frage ist nur, ob die Kurve so schön glatt verläuft, wie wir uns das erwarten“, sagt Taschner. Die Menschheit sei nicht so brav, wie es sich die Mathematik wünsche. Und Menschen, die sich nicht an die Regeln halten würden, könnten für einen „Ischgl-Effekt“ sorgen und die Infektionszahlen wieder nach oben treiben.