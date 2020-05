MasterCard-Chef: "Bargeld nicht völlig verbieten"

Ab dann dürfen die Kreditkartengebühren höchstens 0,3 Prozent des Kaufpreises betragen, jene für Debit-(Maestro-)Karten nur noch 0,2 Prozent. Derzeit machen die Kreditkarten-Gebühren in Österreich meist ein Prozent der Zahlung aus, in Deutschland sind es bis zu zwei Prozent. Wenn die Händler die Senkung an die Kreditkartenbesitzer weitergeben, könnten sich diese allein in Österreich bis zu 52 Millionen Euro ersparen, errechnete die EU.

Die Aufschläge hielten bisher aber auch viele Händler davon ab, Karten überhaupt zu akzeptieren. Gruber glaubt daher, dass die erzwungene Absenkung einen regelrechten Schub für die Verbreitung der Kreditkarte bringen wird. "Wir sehen heute schon reges Interesse von großen Handelsketten, die bisher keine Kreditkarten akzeptiert haben."

Wegen der relativ hohen Kaufsummen haben etwa stationäre Elektronikhändler wie etwa Mediamarkt bisher keine Kreditkarten angenommen. Sehr zum Ärger vieler Kunden, meint Gruber, denn diese seien unbares Bezahlen bereits aus dem Online-Handel gewohnt.