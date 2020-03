Massiver Kursrutsch an der Wiener Börse vorbörslich erwartet

An der Wiener Börse dürfte die Handelswoche am Montag mit massiven Verlusten beginnen. Eine Bankenindikation auf den heimischen Leitindex ATX sah ihn zuletzt um satte neun Prozent tiefer. Auch seine europäischen Pendants dürften stark belastet in den Handel starten.

Im Mittelpunkt steht am Berichtstag der Ölpreis, der in der Nacht von Sonntag auf Montag enorme Verluste verzeichnete. Der Grund hierfür liegt bei Saudi-Arabien. Das Königreich hat nach dem Scheitern der Gespräche zwischen der OPEC und Russland über eine gemeinsame Förderbremse seine Produktion stark hochgefahren und Russland einen Preiskrieg erklärt. Der Ölpreis brach um 30 Prozent ein - der größte Rückgang seit Jänner 1991 zu Beginn des ersten Golfkrieges.

Im asiatischen Handel wurden daraufhin satte Verluste verzeichnet. Der Nikkei-225 in Tokio rutschte um mehr als fünf Prozent ab. Aber auch Futures auf die US-Indizes signalisierten zuletzt einen Einbruch. Der Terminkontrakt auf den Dow Jones deutete einen Kursrutsch von mehr 1.300 Punkten an.