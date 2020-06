Masseure im Clinch mit den Physiotherapeuten

Jeder, der Rückenprobleme hat, weiß: Massieren ist gut, reicht aber nicht. Wirbelsäule und Muskulatur stehen in Wechselwirkung zueinander; regelmäßige, gezielte Rückengymnastik zu Hause kann also nicht schaden. Ein Heilmasseur wüsste zwar, wie’s geht, darf aber keine Anleitungen fürs Trainieren zu Hause geben. Therapeutische Bewegungs-Maßnahmen oder -anleitungen sind in Österreich den Physiotherapeuten vorbehalten.

Die Heilmasseure wollen diese juristische Einschränkung ihrer Qualifikation nicht länger hinnehmen. "Die Physiotherapeuten haben die Bewegung ja quasi für sich gepachtet", ärgert sich Dagmar Zeibig, Bundesinnungsmeisterin der Masseure. Wie in Deutschland längst üblich, will sie in Österreich zusätzlich zur Massage auch die Bereiche "Prävention, Rehabilitation, Mobilisation und Bewegungserziehung" anbieten dürfen.