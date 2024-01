Plus 55 Prozent: Arbeitsmarktreform setzt Anreize zu mehr Wochenstunden

Man setze Anreize, um das Arbeitsvolumen in Richtung Vollzeit zu steigern. "Insbesondere vor dem Hintergrund des anhaltend hohen Bedarfs an Arbeits- und Fachkräften ist das ein wichtiges Signal", sagte Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) am Dienstag bei einem Pressegespräch gemeinsam mit AMS-Vorständin Petra Draxl. Sie betonte, dass die Beihilfe für Menschen mit Einschränkungen rascher zugänglich sein sollen.