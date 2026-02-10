Martin Hauer wird neuer Generaldirektor von Raiffeisen NÖ-Wien

Vorstand und Aufsichtsrat der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien sowie der Aufsichtsrat der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien haben am Dienstag die Nachfolge von Generaldirektor Michael Höllerer geregelt. Die Neubestellung wurde erforderlich, da Michael Höllerer mit 1. Juli den Posten als CEO der Raiffeisen Bank International (RBI) antritt. Mit diesem Tag übernimmt Martin Hauer die Funktion des Generaldirektors. Er ist für die Dauer von fünf Jahren bestellt worden.

"Die Gremien unter der Leitung von Erwin Hameseder haben mit dieser Entscheidung die Voraussetzungen für eine geordnete und nahtlose Übergabe geschaffen", teilte die Holding mit. "Damit wird Kontinuität in der operativen Führung der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien und der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien sichergestellt." Die Bestellung von Hauer stehe für Kontinuität, Verlässlichkeit und Teamgeist. Sie unterstreiche das klare Bekenntnis, den erfolgreich eingeschlagenen Weg konsequent fortzusetzen und beide Häuser im Sinne der niederösterreichischen Raiffeisenbanken nachhaltig weiterzuentwickeln. "Gemeinsam werden wir die positive Entwicklung der letzten Jahre fortführen, die tiefe Verankerung von Raiffeisen in Niederösterreich und Wien weiter ausbauen und die starke Position innerhalb der Raiffeisen Bankengruppe Österreich wahren“, sagt Erwin Hameseder, Obmann der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien.

„Ich danke den Gremien sehr herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen und freue mich auf die enge und erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen der Raiffeisen-Holding, der Landesbank sowie unseren Beteiligungen“, so Vorstandsdirektor Martin Hauer anlässlich seiner Bestellung. „Die Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien sowie die Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien haben sich in den vergangenen Jahren zu wichtigen Impulsgebern innerhalb der gesamten Raiffeisen Bankengruppe entwickelt. Ich bin überzeugt, dass mit Martin Hauer als Generaldirektor der erfolgreiche und dynamische Weg im Sinne unserer Kundinnen und Kunden konsequent fortgesetzt wird, und wünsche ihm für seine neue Aufgabe viel Erfolg. Unter seiner Führung hat sich das Privat- und KMU-Kundengeschäft der Raiffeisenlandesbank sehr erfolgreich entwickelt, und vor allem die Stadtbank Wien ist in den letzten fünf Jahren zu einer echten Erfolgsgeschichte geworden“, so Generaldirektor Michael Höllerer.