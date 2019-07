Marode Fluglinie: Atlantia soll Alitalia retten

Die Atlantia-Gesellschaft ist Mutterkonzern der Autobahngesellschaft „Autostrade per l'Italia“ (ASPI), die nach dem Einsturz der Brücke in Genua im vergangenen August mit 43 Toten scharf kritisiert wird. Verkehrsminister Danilo Toninelli fordert den Konzessionsentzug für ASPI, die 3.000 Kilometer Autobahn in Italien betreibt.

Gegen Atlantia-Chef Giovanni Castellucci laufen Ermittlungen wegen Fahrlässigkeit bei den Instandhaltungsarbeiten der Brücke in Genua.

Gespräche über neue Eigentümer standen bei der gebeutelten Airline Alitalia seit Jahren mehr oder weniger auf der Tagesordnung. 2018 scheiterten Verhandlungen mit der Lufthansa und Easyjet, dann legten die italienischen Staatsbahnen ein verbindliches Angebot. Das Datum für den Verkauf wurde aber mehrmals nach hinten verschoben.

2017 wurde der einst stolze Monopolist unter Insolvenzverwaltung gestellt.