Ranking von Österreichs Top-Marken: Red Bull mit großem Vorsprung

Im Ranking der Top-Marken hat sich gegenüber dem Vorjahr kaum etwas geändert. Red Bull bleibt mit großem Abstand die wertvollste Marke (vor Novomatic und Spar, siehe Grafik). Mit 19,6 Milliarden Euro ist sie etwa so viel wert wie die neun dahinter folgenden Marken zusammen.

Neu in den Top 10 ist XXXLutz auf Rang 9, die die in die Insolvenz gerutschte Pierer Mobility ersetzt hat. Mit Ausnahme der OMV haben alle zehn Marken zugelegt, bei der OMV war es der zweite Verlust in Folge. „Ich glaube nicht, dass es mit der OMV weiter nach unten geht. Bei einer Repositionierung kann so etwas vorkommen“, so Hrebicek.